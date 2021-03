Para Powell, inflação é temporária e recuperação econômica será lenta

Os investidores americanos diminuíram o ritmo da compra de papeis nas bolsas de Nova York após as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e da secretária do Tesouro, Janet Yellen, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA, na tarde desta terça-feira, 23. Os principais índices operavam de maneira mista, mas a Nasdaq e o S&P500 passaram a cair após Powell afirmar que a recuperação da economia americana ainda está longe de terminar. Yellen, por sua vez, afirmou que o pleno emprego só voltará ao país em 2022 e que muito trabalho ainda deve ser feito para a recuperação dos postos de trabalho.

“Em conjunto, os comentários acabaram conduzindo a um clima maior de pessimismo sobre o ritmo de retomada da economia americana, o que acabou se espalhando pelos principais índices, inclusive no movimento do Ibovespa“, diz Paloma Brum, economista da Toro Investimentos. Por outro lado, Powell afirmou que o risco inflacionário não deve ser muito grande e persistente, o que diminui a pressão sobre os juros dos papeis do Tesouro americano. Os juros dos títulos de 10 anos encerraram em queda de 3,55%. Além disso, o presidente do Fed tranquilizou os investidores de que a diminuição dos estímulos monetários será feita gradualmente e com comunicações prévias.

Ainda assim, a aversão ao risco prevaleceu e o S&P 500 fechou em baixa de 0,76%, a Nasdaq, em queda de 1,12% e o índice Dow Jones, de 0,94%. As baixas impactaram no Ibovespa, que encerrou em queda de 1,49%, a 113.261,80 pontos, refletindo também a alta dos casos de Covid-19 na Europa e no próprio Brasil. Os investidores brasileiros também mantiveram a cautela em aguardo ao pronunciamento que o presidente, Jair Bolsonaro, fará na noite desta terça-feira, 23, e o dólar comercial fechou praticamente no zero a zero, em queda de 0,05%, a 5,5146 reais.

Após o fechamento da bolsa brasileira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, mudou o seu voto e, por 3 a 2, o ex-juiz Sergio Moro foi declarado ter agido com parcialidade na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Amanhã a bolsa brasileira terá motivos para uma abertura de mercado agitada.