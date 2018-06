Para concorrer com mercado de bairro, Extra vai virar Compre Bem

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) vai transformar parte das lojas Extra em supermercados Compre Bem, marca comprada há alguns anos. O objetivo da mudança é atacar o crescimento de redes regionais, como Nagumo, Lopes e Savegnago. Esse modelo de negócio vem crescendo em taxas superiores às dos supermercados das grandes redes e acima também da média do segmento, de acordo com ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O presidente da companhia, Peter Estermann disse que essas redes regionais apresentaram um importante crescimento, em especial nos anos de crise econômica no Brasil. “Vamos copiar o que eles (regionais) fazem bem e vamos fazer um pouquinho melhor”, disse Estermann.

O projeto piloto prevê a conversão de 20 lojas do Extra na bandeira Compre Bem, que existiu no passado mas será reposicionada. Essas 20 conversões devem ser feitas este ano. Pela frente, a companhia enxerga potencial para que pelo menos metade das 187 lojas do Extra Supermercado sejam convertidas.

O atual presidente do Assaí, Belmiro Gomes, ficará a frente do Compre Bem. Ele destacou o aumento da penetração do formato de supermercados regionais nas compras dos consumidores. Segundo dados da Nielsen citados pela companhia a penetração dos supermercados na compra das famílias saiu de 48% em 2016 para 52% em 2017. Já os “atacarejos” ficaram praticamente estáveis, saindo de 51% para 52%.

“Os estudos que realizamos para suportar a decisão deste projeto foram fundamentados em pesquisas que demonstram a força crescente do formato regional e de como existe uma tendência em absorver um maior contingente de consumidores. Os supermercados regionais possuem maior agilidade para se adaptar às mudanças de consumo”, afirma Belmiro Gomes em nota.

O novo Compre Bem Supermercados terá uma estrutura independente dentro do GPA, com um CNPJ separado. Com isso, o GPA passa a ter três unidades de negócios: o Multivarejo, com as marcas Extra e Pão de Açúcar, o Assaí, de “atacarejo”, e o Compre Bem.

(Com Estadão Conteúdo)