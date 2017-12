Pão de Açúcar quer abrir 20 lojas de atacarejo por ano até 2020

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) estima investir em 2018 o mesmo valor aplicado em 2017, cerca de 1,3 bilhão de reais, mantendo estratégia de focar abertura de novas lojas no formato de atacado. A meta é abrir 20 unidades por ano da marca de atacado Assaí até 2020, afirmaram executivos da rede de varejo nesta terça-feira.

“Estamos em momento de calibrar (o investimento) com a geração de caixa. Estamos pondo dinheiro onde dá mais retorno”, disse o presidente-executivo do GPA, Ronaldo Iabrudi.

O executivo afirmou que a unidade de móveis e eletrodomésticos Via Varejo seguirá listada como ativo à venda, mas ponderou que o valor de mercado da unidade tem crescido nos últimos meses diante de melhora na demanda por eletrodomésticos apoiada pela deflação de alimentos e reestruturação promovida pelo grupo.

“Não queremos deixar dinheiro na mesa, o Brasil ano que vem vai crescer mais que este ano. A deflação de alimentos elevou disponibilidade de recursos para outras compras e o mundo do eletrodoméstico se beneficia disso”, disse Iabrudi. “Estamos com a companhia (Via Varejo) à venda, mas não temos pressa”, acrescentou, evitando comentar se o GPA já recebeu ofertas.