País só criou empregos para pessoas de até 29 anos em março

A geração de empregos com carteira de trabalho não foi uniforme em março. No mês passado, o saldo entre demissões e admissões ficou positivo em 56.151 vagas. Apesar de positivo, esse número não mostra como a criação de empregos ocorreu de forma desigual, principalmente entre os trabalhadores mais experientes.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que foram abertas 27.229 vagas para homens e 28.922 para mulheres.

Por idade, entretanto, houve geração de emprego apenas para trabalhadores até 29 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A partir dessa idade, houve demissão em todas as faixas etárias.

Até os 29 anos, foram criados 57.522 empregos formais para homens e 43.506 para mulheres. A partir dos 30 anos, foram eliminadas 44.877 vagas, sendo 30.293 para homens e 14.584 para mulheres.

Do total de empregos eliminados a partir dos 30 anos, a faixa etária que mais sofreu com os cortes é a dos funcionários com idade entre 50 e 64 anos, que concentra 51% das demissões entre homens e 71% entre as mulheres.

Por outro lado, a faixa etária com mais vagas criadas até os 29 anos é a trabalhadores entre 18 e 24 anos. Eles concentram 74% dos postos criados entre homens e 71,63% entre mulheres.

Pessoas que não identificaram sua cor foram as que mais conseguiram colocação, com 27.611 vagas no período, seguido por quem se considera pardo (15.857), preto (8.165), branco (5.755). Houve perda de trabalho para quem se identificou como amarelo (-870) e indígena (-367).

O levantamento mostra ainda que o salário médio na admissão era de 1.496,58 reais em março, contra 1.480,80 reais em fevereiro. Na demissão, o trabalhador recebia em média 1.650,88 reais no mês passado. No mês anterior o valor era de 1.646,37 reais.