Pagamento parcial de títulos da Evergrande traz alívio a investidores

Na quarta-feira, 10, esgotou-se o prazo para o pagamento de 149,1 milhões de dólares em títulos da Evergrande, uma das maiores construtoras chinesas que enfrenta um passivo de 300 bilhões de dólares e luta contra a falência. A quitação dos títulos preocupava os investidores e, se não honrados, poderiam agravar ainda mais os impactos sistêmicos que a empresa vem causando nas bolsas.

Para alívio do mercado, porém, houve quem alegasse que recebeu os juros das dívidas. Clientes da empresa Clearstream, sediada em Luxemburgo e que presta serviços de pós-negociação, receberam os juros de três títulos vencidos, informou um porta-voz da empresa para a agência de notícias Bloomberg com a condição de não ser identificado.

Já a empresa alemã Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), de serviço de dados sobre o mercado, informou em comunicado de imprensa que “não recebeu quaisquer juros de pagamentos até o final do período de carência. Agora a DMSA está se preparando para a falência contra Evergrande e apela a todos os investidores em obrigações para se juntarem a ele”. Marco Metzler, analista sênior da DMSA, afirmou ainda que “assim que um tribunal abrir um processo de insolvência, a Evergrande estará oficialmente falida – e isso é apenas uma questão de dias”.

Impacto nos mercados

A empresa alemã DMSA afirma ainda que em estudo recente constatou que “a falência da Evergrande, a empresa mais endividada do mundo, pode levar a um ‘Great Reset’, ou seja, o colapso final do sistema financeiro global.” A visão vai ao encontro de um estudo publicado esta semana pelo Federal Reserve Bank sobre os impactos significativos da falência da gigante imobiliária chinesa na recuperação econômica pós-Covid-19.

Há especialistas, no entanto, que discordam desta visão. É o caso de Fábio Bergamo, diretor de operações da JLP Asset Management, gestora de um fundo global com sede nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Com 700 milhões de dólares sob gestão, o fundo tem alocação exclusiva em ativos do mercado imobiliário.

“A Evergrande está no buraco e tudo indica que é questão de tempo para ocorrer a falência, porém vemos um baixo risco sistêmico generalizado”, diz Bergamo. “A China possui cerca de 200 empresas imobiliárias e poucas são bem geridas. Isso significa que muitas vão quebrar, mas há empresas muito boas a preços muito baixos e boas oportunidades de investimento”, diz ele. A gestora aposta que a volatilidade que está atingindo os ativos chineses vai passar, porém ainda não é possível prever o prazo em que isso ocorrerá.