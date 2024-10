Pacote de corte de gastos e produção recorde da Vale guiam o mercado nesta quarta-feira

O Ibovespa, principal índice da B3, registra leve alta, mas permanece próximo da estabilidade, aos 131,2 mil pontos. O movimento de alta é sustentado pela expectativa em torno do pacote de corte de gastos do governo. De acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a equipe econômica está avaliando mais de 30 propostas, sendo que uma delas pode gerar uma economia de R$ 20 bilhões.

No cenário corporativo, os investidores reagem ao desempenho trimestral da Vale, que reportou sua maior produção de minério de ferro desde 2018.

No exterior, os mercados operam de forma mista, refletindo a cautela global frente às tensões no Oriente Médio e à proximidade das eleições nos EUA. O dólar segue em valorização, cotado a R$ 5,67 às 11h10, impulsionado pela redução nas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve, que agora aponta para a possibilidade de uma manutenção ou um corte mais contido na próxima reunião.