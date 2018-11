Os vaivéns de Bolsonaro sobre a reforma da Previdência

Por trás dos vaivéns do presidente eleito Jair Bolsonaro em relação à reforma da Previdência, tem pesado críticas internas e externas sobre sobre qual modelo adotar. Bolsonaro parece olhar cada vez mais com carinho para a proposta enviada por Michel Temer para o Congresso.

Capitalização x repartição

Originalmente, ainda em campanha, a equipe Bolsonaro levantou a bandeira a favor do modelo de capitalização – que foi estudado até mesmo por seu concorrente, Fernando Haddad (PT). No entanto, não há muitas referências no mundo sobre a aplicação desse modelo. E onde foi aplicado, é alvo de protestos.

Trabalhadores e aposentados chilenos protestam em Santiago contra a Administração do Fundo de Pensão (AFP) – o sistema de aposentadoria privatizado do Chile – 29/10/2018 Trabalhadores e aposentados chilenos protestam em Santiago contra a Administração do Fundo de Pensão (AFP) – o sistema de aposentadoria privatizado do Chile – 29/10/2018

O Chile é o principal exemplo. Em 1981, o governo de Augusto Pinochet, implementou o sistema de capitalização em substituição ao modelo de repartição, utilizado hoje no Brasil. Neste novo sistema, os trabalhadores recolheriam 10% dos seus salários para aos 65 anos (para homens) retirarem mensalmente parte de suas contribuições. O modelo individualiza a previdência. O problema é que, agora que essa população está se aposentando, 90% da população recebe menos do que um salário mínimo. A culpa é da informalidade – o chileno deixava de contribuir para a previdência quando fica fora do mercado formal. No modelo de repartição, os trabalhadores na ativa acabam pagando a aposentadoria de quem já se retirou do mercado.

Em meio às informações de que a população chilena está revoltada, e do cálculo de economistas de que o sistema poderia piorar as finanças públicas até o final da transição, Bolsonaro já afirmou que não está plenamente convencido de que o modelo de capitalização é o ideal. O certo mesmo, em sua visão, é fixar uma idade mínima – mesmo que algumas categorias ganhem privilégios. Por exemplo, policiais civis e militares teriam uma idade menor do que a de um trabalhador da iniciativa privada ou do que a de um servidor público.

Essa, nada mais é do que a proposta de Michel Temer, acrescida de alguns remendos. Porém, é sabido que o texto que tramita na Câmara não será suficiente para estancar o rombo que já supera 157 bilhões de reais neste ano. O buraco representa os orçamentos de Saúde, Educação e Segurança Pública somados. O texto é tão controverso que o próprio Bolsonaro já desferiu críticas a ele. “Não adianta uma proposta que não passa no Congresso”, disse, logo após o primeiro turno.

Paulo Guedes, o guru econômico e futuro ministro da Fazenda, é o maior defensor da capitalização. Outras propostas que Bolsonaro têm em mãos também sugerem criar o regime. A mais recente foi entregue pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e pelo pesquisador Paulo Tafner. A proposta dos economistas prevê uma economia de 1 trilhão de reais em 10 anos, mas, definitivamente, vem as custas de pagamentos de benefícios menores aos contribuintes. Não há conta mágica – para reduzir o rombo menor, os benefícios ficam menores. O problema é que as aposentadorias da iniciativa privada já são baixas: 1.200 reais, em média.

Aprovar ou não neste ano?

Bolsonaro também indicou sua vontade de aprovar parte da reforma ainda neste ano, algo que rechaçava antes de vencer as eleições. Até o segundo turno, Bolsonaro afirmava que a população não estava de acordo com os termos da reforma proposta por Temer. Agora, não é bem assim. O rombo nas contas públicas é algo com que o presidente eleito terá de lidar a partir do ano que vem e, quanto mais cedo esse problema começar a ser resolvido, maior espaço fiscal ele poderá ter.

Conta contra ele o pouco tempo. O texto precisaria ser aprovado em dois turnos, na Câmara e no Senado, por três quintos dos parlamentares de cada Casa. Os congressistas teriam pouco mais de um mês e meio para aprovar a Proposta de Emenda Constitucional. Além disso, a intervenção federal no Rio de Janeiro também precisaria ser suspensa. Assim, já que não há tempo para aprovar a proposta que ele próprio já havia criticado, não há empecilho para encaminhar um novo texto, mais adequado às pretensões de sua equipe econômica.

O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito, afirmou que “seu sentimento de dentro do Congresso” é de que não será possível votar a reforma da Previdência ainda em 2018. “Ano que vem começaríamos o ano com a reforma”, disse em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT.

Ele contabiliza o estrago político de tentar votar agora e não conseguir. “Se perdêssemos, seria tratado como a primeira derrota de Jair Bolsonaro, antes de ser empossado”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

CPMF

Enquanto não se define, Bolsonaro já desautorizou mais de uma vez seus assessores econômicos a falarem sobre reforma da Previdência e outras formas de financiamento. O último a tomar um pito público foi Marcos Cintra, ex-deputado e reconhecido especialista em contas públicas. A rusga não tem relação direta com a previdência, mas indireta. Cintra sugeriu, publicamente, recriar um imposto malvisto pela classe política, o imposto do cheque – antigamente chamado de CPMF, sepultada em 2007, mas que poderia ganhar uma nova roupagem.

O imposto, incidente sobre toda e qualquer transação financeira, já havia sido aventado por Guedes para ajudar a financiar a previdência durante o período de transição até que a capitalização comandasse todo o sistema. Em setembro, quando Guedes proferiu a famigerada sigla, também foi desautorizado.