Os planos da Meta, de Zuckerberg, para cortar milhares de empregos

A Meta Platforms, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, deve iniciar um plano de demissão em massa a partir desta semana. Segundo apuração do jornal Wall Street Journal, o plano afetará milhares de trabalhadores da companhia global.

As demissões refletem um redesenho da estratégia da Meta em meio a desaceleração do crescimento da empresa, que também é sentida em outras big techs.Do começo do ano até a última sexta-feira, as ações da meta despencaram cerca de 73%. No Twitter, por exemplo, Elon Musk chegou a empresa fazendo 3.7000 cortes para, segundo ele, adequar o tamanho da operação e o balanço da empresa.

Segundo a imprensa americana, os cortes na Meta devem começar já nesta quarta-feira. O CEO Mark Zuckerberg delineou em setembro planos para reorganizar as equipes e reduzir o número de funcionários pela primeira vez, após uma forte desaceleração no crescimento da holding. Na ocasião, Zuckerberg que a empresa deveria ser menor em 2023 do que foi neste ano.

De acordo com um relatório da Bloomberg, as demissões podem ter impacto de 3 a 4 bilhões de dólares em redução de despesas operacionais com as demissões e cortes de custos, algo que caminharia para chegar a meta da companhia, em deixar essas despesas entre o limite de 96 bilhões de dólares a 101 bilhões de dólares.

Os planos da Meta e os cortes no Twitter seguem a nova realidade das empresas do Vale do Silício. Além das já citadas, a Lyft Inc., de transporte de aplicativos, e a fabricante de discos rígidos Seagate Technology Holdings Plc, já divulgaram planos para a redução da mão de obra.