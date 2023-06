Os carros que mais tiveram preços reduzidos com proposta do governo

O programa do governo de redução de preços de automóveis via abatimento de PIS/Cofins e IPI começou a surtir efeito. Segundo dados do Instituto AAV, criado pela plataforma de gestão AutoAvaliar, a média de descontos reais em transações efetuadas na última semana em relação aos principais veículos atendidos pelo programa foi de até 8.350 reais para o Renault Kwid. “Existem muitos processos que precisam acontecer desde o anúncio do governo até que as decisões tenham efeito prático. Isso leva a uma lentidão que é totalmente natural. Mas o fato de que os descontos já começam a aparecer nas transações reais e são um indicativo muito positivo de que as medidas terão efetividade em seus objetivos”, avalia J. R. Caporal, presidente do Instituto AAV.

Segundo o executivo, os descontos devem aumentar nas próximas semanas e se refletir em algo mais semelhante ao programa anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Acho que nas próximas semanas, já poderemos identificar nas Notas Fiscais os valores de desconto se aproximarem ainda mais dos anunciados nos projetos do governo, das montadoras, concessionárias e de toda a cadeia produtiva do setor”, reforça Caporal.

De acordo com a plataforma, o carro com maior desconto médio percebido nesse início de programa foi o Renault Kwid (8.350 reais), seguido pelo Caoa Chery Tiggo 7 (7.495 reais) e Fiat Mobi (7.335 reais). O ‘top 10’ ainda é composto por Fiat Argo (7.021 reais), Chevrolet Onix (6.125 reais), Caoa Chery Tiggo 5x (5.544 reais), Fiat Strada (4.750 reais), Volkswagen Polo (4.750 reais), Fiat Pulse (4.146 reais) e Peugeot 208 (2.316 reais). Para a realização de seus estudos, o Instituto AAV aplica a inteligência artificial para extrair, avaliar e gerar relatórios junto à plataforma AutoAvaliar, que está conectada a mais de 4.200 concessionárias e 40 mil lojistas no país.