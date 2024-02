Os bilhões que o mercado de eventos deve faturar em 2024

Com a economia aquecida e o número de eventos em alta, a previsão de faturamento para 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), é expressiva: 75 bilhões de reais. Essa projeção está ligada diretamente a apenas três segmentos: esportes, música e gastronomia.

Em 2023, no saldo acumulado entre janeiro e novembro, o segmento teve um crescimento de 56%. Este índice foi impulsionado pelo desempenho do core business do setor, que abrange atividades como organização de eventos e produção e promoção de eventos esportivos.

Uma dessas empresas que se encaixa nos parâmetros citados pela Abrape é a Cia do Tomate, que atua na área de recreação infantil e prevê um rendimento melhor em 2024. “No ano passado faturamos atuando no ramo de recreação 12 milhões de reais. Este ano já começou bem aquecido e nossa expectativa é que haja um crescimento de 15 a 20%”, revelou Alessandro Tomazelli, diretor e sócio da empresa. A Cia do Tomate é responsável por ativações infantis em estádios de futebol, como NeoQuímica Arena, Allianz Parque e Engenhão.

A Soccer Hospitality, empresa de eventos que conta com operações em camarotes de três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, estima que o setor tenha um crescimento cada vez maior nos próximos anos. “Com o calendário de jogos, devemos ter mais de 300 eventos espalhados pelos estádios brasileiros durante a temporada”, comenta Léo Rizzo, diretor da Soccer Hospitality.