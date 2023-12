Os alertas da OCDE ao Brasil sobre os perigos do risco fiscal

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 18, em conjunto com o Ministério da Fazenda, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fez importantes alertas ao Brasil quanto à importância de uma política fiscal comprometida para a economia brasileira. “Fortalecer as regras fiscais será crucial para a sustentabilidade da dívida e a confiança”, diz um trecho do documento. “A implementação do novo quadro fiscal e de uma reforma fiscal abrangente irá restaurar a confiança nas finanças publicas”, diz o documento.

A OCDE diz que o país deu fortes sinais de recuperação em 2021, 2022 e no início deste ano, e estima avanço de 3% para o PIB neste ano e 1,8% no próximo. Porém, alerta para a alta indexação do Orçamento e os problemas que isso acarreta. Segundo a organização — conhecida como o clube dos países ricos em que o Brasil está em processo de adesão –, sem um forte arcabouço fiscal e uma reforma tributária que mude o sistema atual, a dívida pública, hoje de quase 75% em relação ao produto interno bruto (PIB), continuará elevada em relação a outros mercados emergentes. O relatório foi concluído antes da aprovação da reforma tributária pelo Congresso, na sexta-feira passada.

“A Constituição de 1988 introduziu cotas mínimas separadas de gastos destinados à saúde, educação e previdência social. Por exemplo, pelo menos 18% da receita tributária deve ser alocada para a educação em nível federal e 25% em nível subnacional. Embora garantir financiamento suficiente para saúde, educação e previdência social seja compreensível do ponto de vista da política social, isso limita a flexibilidade da política fiscal para lidar com mudanças demográficas ou ajustar-se a choques econômicos adversos”, diz o documento.