Onix, Gol, Corolla e Ecosport: os carros mais comercializados na OLX

O segundo trimestre de 2023 registrou um crescimento de 5% na venda de veículos no comparativo com o primeiro. O desempenho positivo foi impulsionado, especialmente, pelo aumento de 14% nas vendas de veículos novos, impulsionados pelas medidas do governo que concedeu desconto nos zero quilômetros. Porém, a venda de veículos aqueceu em toda a cadeia. A comercialização de usados e seminovos foi 15% maior que no mesmo período de 2022.

Os dados são do relatório Análise Setorial, produzido trimestralmente pelo Data OLX Autos, ferramenta de inteligência automotiva da OLX, com base nos dados da plataforma de vendas, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave).

A Análise Setorial da OLX aponta que os modelos abaixo de 40 mil reais seguem com a maior preferência e representam, juntos, 51,1% das pesquisas no marketplace. Contudo, no comparativo com o mesmo período de 2022, os modelos acima desse montante registraram aumento de presença na procura, com destaque para os que custam 60 mil a 80 mil reais (11,3% de share), 80 mil a 100 mil reais (7,5%) e acima de 120 mil reais (8,3%). O programa de descontos para carros, que vigorou até julho, tinha veículos entre 60 a 120 mil reais, o que ajudou a impulsionar as buscas tanto de novos e usados nessas faixas de valor.

Com recorte de idade do veículo, o levantamento indicou queda na participação na procura por automóveis entre 7 a 9 anos (tendência que se repetiu na medição dos três primeiros meses deste ano), enquanto os carros com até 6 anos apresentaram crescimento no segundo trimestre deste ano (27%), em relação ao mesmo período de 2022 (25%).

O Chevrolet Onix 2019 é o mais vendido no segundo trimestre no recorte por regiões, liderando no Norte e Sudeste. A versão 2021 do modelo lidera no Nordeste. Já no Centro-Oeste, destaque para o Gol 2011 e, no Sul, para o Ford Fiesta 2014. Em relação às fabricantes, o relatório aponta que a Chevrolet foi a marca mais comercializada na plataforma no segundo trimestre, desbancando a Volkswagen do topo do ranking na medição dos três primeiros meses deste ano. A marca alemã agora ocupa o segundo lugar, seguida pela Ford, Fiat e Renault.

Continua após a publicidade

Na categoria Hatch, Gol e Palio foram os mais vendidos. Corolla e Civic predominam nas vendas dos Sedãs, enquanto Ecosport e Renegade lideram dentre os SUVs.

Segundo o estudo, os SUVs continuam ganhando espaço no mercado nacional, representando atualmente 15,2% de share. No segundo trimestre de 2023, a demanda por esses modelos registrou um crescimento de aproximadamente 5 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2020. Destaque para a mudança de comportamento no Nordeste, onde carros dessa categoria tem conquistado a preferência dos consumidores, o que explica o aumento significativo de 6 pontos nas buscas.

Já os modelos hatch tiveram uma queda equivalente de 6 pontos percentuais nas buscas, no comparativo entre o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2020, representando 43,1% de share na procura.

Em relação aos modelos mais buscados, o Gol é o preferido (5,8%), apesar de ter perdido participação no comparativo com o mesmo período de 2022. Já a pesquisa pelo Corolla cresceu 0,2 pontos percentuais, com 3,2% de participação. Na sequência vem o Palio (4,1%) que se manteve igual ao ano passado e o Civic (3,2%). O aumento da procura por veículos mais caros na OLX, do tipo SUV e um pouco mais novos, reflete em uma queda na representatividade de modelos Palio, Uno e o Gol — descontinuado em 2022 e que teve a maior queda no segundo trimestre (-0,4 p.p.).

Setor

As medidas governamentais que incentivaram a compra de veículos zero quilômetro de até 120 mil reais, impulsionaram toda a cadeia produtiva do setor, segundo o relatório da OLX. No mercado de novos, de acordo com informações da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), é esperado um aumento de cerca de 4,1% nos licenciamentos de veículos zero quilômetro em 2023. A perspectiva é boa também para o setor de usados, com uma demanda crescente e um avanço estimado de 8,8% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Continua após a publicidade

Siga