O recado de Biden ao mercado após a falência de dois bancos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que irá responsabilizar os culpados pela falência dos bancos norte-americanos SVB (Silicon Valley Bank) e Signature Bank. As duas instituições financeiras ruíram em um intervalo de 3 dias.

“Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles”, disse Biden, da Casa Branca, antes da abertura das bolsas nos Estados Unidos.

No fim de semana, a Casa Branca afirmou que todos os depositantes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank estarão protegidos e poderão ter acesso ao seu dinheiro, com os recursos provenientes de um fundo especial criado pelos bancos do país e da venda de ativos dos bancos, não dos contribuintes. “Estou firmemente comprometido em responsabilizar totalmente os culpados por essa bagunça e em continuar nossos esforços para fortalecer a supervisão e a regulamentação de bancos maiores, para não ficarmos nesta posição novamente”, disse Biden em comunicado divulgado no domingo.

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia anunciou na sexta-feira o fechamento do SVB, 16º maior instituição financeira do país. A instituição financiava startups e chacoalhou o mercado financeiro. Já o segundo banco atendia, principalmente, escritórios de advocacia e tem atuação no mercado de criptomoedas. A onda das falências de bancos nos EUA é a maior desde o Washington Mutual, em 2008. Os problemas na SVB se agravaram depois do aumento de juros nos EUA prejudicarem a arrecadação de startups, principais clientes do banco. Com isso, um grande aumento no número de saques causaram um déficit no capital da empresa. A taxa de juros nos EUA está no intervalo entre 4,50% e 4,75%, com indicativos de mais altas.

O Conselho de Diretores do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) vai se reunir nessa segunda para encontro servirá para determinar e revisar as taxas de adiantamento e desconto a serem cobradas pelos bancos vinculados à autoridade monetária norte-americana.

Pacote

No domingo, os agentes reguladores dos Estados Unidos anunciaram medidas para proteger os clientes bancários após a falência da segunda instituição financeira em um intervalo de três dias. O FED comunicou a criação de um novo programa de financiamento a prazo para bancos. Segundo comunicado, a medida servirá para assegurar a capacidade de pagamento das instituições financeiras aos seus depositantes. O Tesouro norte-americano disponibilizará até 25 bilhões de dólares do Fundo de Estabilização Cambial para esta finalidade.