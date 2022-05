O que pensa o novo ministro sobre o preço dos combustíveis

A alta crescente no preço dos combustível, e a também crescente insatisfação do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o tema motivou uma nova troca no governo, a terceira que ocorre após reajuste nos combustíveis. Dessa vez, não foi a Petrobras que sofreu mudança, e sim o Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque foi exonerado nesta quarta-feira, 11 e Bolsonaro nomeou Adolfo Sachsida, então secretário especial do Ministério da Economia. Próximo ao ministro Paulo Guedes, Sachsida não é partidário de medidas intervencionistas. Durante os três anos que esteve na Economia, evitou comentar sobre o que não competia a sua área, mas defende reformas estruturantes e privatizações.

Em março, durante uma coletiva do Ministério da Economia sobre o resultado do PIB, ele falou brevemente sobre alteração na política de preços na estatal, que segundo ele poderiam gerar pressão econômica ainda maior. “ Se eu criar medidas que gerem receio sobre a consolidação fiscal, risco país sobe, real se desvaloriza, combustíveis sobem. Começa com uma medida para reduzir o preço do combustível, mas é equivocada. Vai ter o resultado contrário. Entendo a demanda do Congresso e da sociedade, mas cabe a nós mostrar que elas não vão ter o resultado esperado”.

“Se quisermos diminuir o preço dos combustíveis, precisamos tomar medidas estruturais que levem à redução. Por exemplo, todas as medidas que mostrem que o Brasil é um porto seguro para investimento vão atrair investimento internacional. Com isso, o real vai valorizar. Com o real valorizando, o preço dos combustíveis cai”, disse.

Nas últimas falas no Ministério da Economia, Sachsida avaliou o contexto global na alta dos preços e da inflação brasileira, como a influência da guerra da Ucrânia e a alta das commodities como o petróleo e disse diversas vezes que a melhor maneira de combater a inflação é a consolidação fiscal.

Quem é

Secretário de Política Econômica entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022 e era responsável pelas projeções econômicas, como PIB e inflação. O então secretário foi forte defensor da agenda liberal do ministro da Economia, como as reformas e privatizações, e volta e meia defendia o olhar ao “copo meio-cheio” na economia mas evitava abordar temas longe de sua área de atuação, como a Política de Preços da Petrobras, o grande ponto de incômodo de Bolsonaro atualmente. Além do nó dos combustíveis, Sachsida terá sob sua responsabilidade o processo de venda da Eletrobras.

O novo ministro é advogado de formação e doutor em economia pela Universidade de Brasília (UnB), ele tem pós-doutorado pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e também lecionou na Universidade do Texas.

Pelo Twitter, ele agradeceu a nomeação e afirmou que esse é o “maior desafio” de sua carreira. “Agradeço ao Presidente Jair Bolsonaro pela confiança, ao min Guedes pela apoio e ao min Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação espero estar a altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus vamos ajudar o Brasil”, disse, na manhã desta quarta-feira.

