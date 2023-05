O que o governador do Ceará clama na reforma tributária para o Nordeste

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu, na tarde desta quinta-feira, 11, uma política de tributação diferenciada para a indústria no plano do governo federal de dar vazão à tão esperada reforma tributária. Em entrevista a VEJA durante a inauguração do V. Laundry, centro de inovação da Vicunha, em Maracanaú (CE), ele disse que colocar a região em regime especial seria “compensar o atraso por motivos históricos.”

Freitas disse que pretende levar à discussão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demais governadores no Nordeste. “Nós criamos um grupo de trabalho no consórcio do Nordeste para fazer esse debate no momento adequado que é quando nós formos debater a reforma tributária no Congresso”, corrobora.

“Acho que a reforma tributária precisa colaborar para a reindustrialização do país, uma reindustrialização verde, com matriz energética limpa e que ao mesmo tempo colabore para que a desigualdade regional seja contemplada. É uma determinação constitucional”, complementa Freitas. “Nós precisamos recuperar a força industrial brasileira e evidentemente que parte disso precisa ser feito no Nordeste.”

O governador defendeu também a criação de um fundo de desenvolvimento regional para a industrialização do Nordeste. “Isso vai permitir com que os estados do Nordeste possam fomentar diversos setores da economia. No Ceará, nós temos uma preocupação muito grande com o setor industrial”, disse.

