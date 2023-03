O que falta para a promessa de Lula aos endividados começar a operar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 9, que o Desenrola, programa de renegociação de dívidas ainda não tem data para o lançamento. A medida, uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisa do desenvolvimento de um sistema que cruze os dados dos birôs de crédito, dos devedores, credores e o fundo garantidor do governo. A plataforma será desenvolvida do zero e segundo o ministro, não há uma data específica para começar a operar.

“O Desenrola não tem precedente, nunca foi feito nada semelhante, então vamos ter que desenvolver um sistema operacional”, disse Haddad no Ministério da Fazenda. Segundo o ministro, a autorização para a contratação do serviço foi dada por Lula na segunda-feira. “Assim que estiver pronto a gente lança o programa, depende de os programadores entregarem o sistema operacional”.