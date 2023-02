O que explica o fechamento do dólar ao menor valor em cinco meses

O dólar comercial fechou esta quinta-feira, 2, cotado a 5,045 reais, com queda de 0,3%. Apesar de próxima da estabilidade, a moeda registrou o menor valor de fechamento desde agosto do ano passado. No intradia, a moeda chegou a ser vendida a 4,94 reis.

A desvalorização está atrelada a elevação de menor magnitude, de 0,25 ponto percentual, nos juros pelo Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, e pelo anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de um aumento de 0,50 ponto percentual. No Brasil, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros no patamar de 13,75% e não descartou novas altas, o que também afetou a desvalorização do dólar.

Na manhã desta quinta-feira, após comunicado do BCE, a moeda americana ampliou o recuo frente a uma cesta de moedas internacionais. O dólar comercial atingiu, na mínima, 4,94 reais às 10h42. “Nos Estados Unidos, o Fed deixou claro que ainda não foi o fim do ciclo de aperto monetário, mas que com a inflação começando a apresentar sinais de desaceleração o ritmo de altas deve começar a ser menor, o que aumentou o apetite aos investimentos de maior risco pelo diferencial de juros”, diz Diego Costa, Head de Câmbio para o Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

A diferença entre as taxas de juros entre o Brasil e os Estados Unidos é significativa. Enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos é historicamente baixa, a taxa de juros no Brasil é relativamente alta. Isso tem impacto na valorização da moeda brasileira, o real, em relação ao dólar americano. Quando as taxas de juros são altas, os investidores estão mais propensos a investir no país, o que aumenta a demanda por sua moeda. Como resultado, o valor da moeda aumenta em relação a outras moedas. No caso do Brasil, a alta taxa de juros tem atraído investidores internacionais, o que tem ajudado a valorizar o real em relação ao dólar americano.

Por isso, o afrouxamento na política monetária pelo Fed aumentou o apetite por investimentos de maior risco devido ao diferencial de juros. Além disso, o Banco Central brasileiro demonstrou autonomia ao manter a taxa de juros inalterada, apesar das críticas do governo, e deu sinais de que não deve recuar por enquanto. Para Luiz Osório Leão Filho, Gestor de Investimentos e estratégia internacionais da SOMMA Investimentos, a reação de hoje é uma reação ao afrouxamento apontado na política monetária pelo Fed. No entanto, o mercado segue atento às questões internas. “O mercado está em compasso de espera pela nova âncora fiscal. Se a proposta que vai substituir o mercado for entendida de forma positiva tem espaço para o real se apreciar ainda mais. Se não fosse essa dúvida, acredito que o real já teria se apreciado ainda mais”, diz.

A moeda americana acumula perda de 0,99% na semana, de 0,25% no mês e de 4,12% em 12 meses.

