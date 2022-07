O que explica a disparada do preço do leite e de outros alimentos

Na prévia da inflação de julho, a queda do nível de preços em setores como transporte e habitação representa um significativo, porém parcial desafogo à população. Com a elevação nos preços do leite e seus derivados, além de outros itens de hortifruti como mamão e pepino, o setor de alimentação e bebidas ainda continua pressionando a escalada geral de preços, representando o maior impacto este mês, com 0,25 pontos percentuais. Foi também a segunda variação mensal, de 1,16% na média, só perdendo para o setor de vestuário, conforme o consolidado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Além dos fatores de impacto global nos preços dos alimentos, como a alta das commodities, são as condições climáticas que explicam a subida de preços no setor. De modo geral, verduras, legumes e frutas enfrentam o período de entressafra no inverno, uma queda ou ausência na produção, considerando a menor incidência de chuvas para produtos que dependem sobretudo de água. Com uma oferta menor, naturalmente os preços sobem.

Matheus Peçanha, economista e pesquisador do FGV/IBRE, destaca a alta de preços desses itens vem justamente pela queda na oferta. “No caso do leite, o inverno é um período ruim para a produção, o pasto fica com pior qualidade, aumenta a dependência de ração, que está mais cara. Apesar da soja e do milho estarem com os preços em declínio, ainda continuam bem caros”, menciona. Além disso, o pesquisador fala de um choque (a mais) na produção do leite, com um prévio desinvestimento no setor. Com aumentos dos custos de produção, muitos fazendeiros desistiram da produção. No ano, a variação acumulada do produto chega a 57,42%

Como há uma grande interdependência de produção, o aumento de um item pode impactar diretamente o preço de outro item. Alguns derivados do leite também registraram alta no IPCA-15 de julho, sendo o requeijão, a manteiga e o queijo, com as maiores altas, respectivamente. As frutas, em categoria geral, registram alta de 4,03% em julho, um grande salto considerando o declínio de -2,61% em junho.

Em queda

A produção de verduras e frutas, de um modo geral, sofrerem na entressafra, durante o inverno. Porém, itens como laranja, tomate e cenoura tiveram redução significativa de preços (conforme o gráfico abaixo). Um das principais razões para tal movimento é, novamente, de origem climática, especificamente os períodos de monções — aqueles longas secas ou fortes chuvas durante diferentes estações do anos, invertendo a ordem de produção.

Peçanha destaca uma inversão de sazonalidade para os três protagonistas em queda de preços. “O verão foi muito atípico, principalmente para as verduras, que sofreram muito no verão pelas chuvas em excesso. Agora, que também seria o período de entressafra, eles estão com uma produção melhor do que no versão, recuperando as produções perdidas no período (anterior)”, explica. Para o pesquisador, os outros itens (em alta de preços) não sofreram muito no verão porque os principais centros produtores não estavam nas zonas de monções, isto é, na Mata Mineira, Espírito Santo, interior de São Paulo e sul da Bahia.