O que está em jogo no encontro entre Haddad, Tebet e Campos Neto

Depois do encontro recente do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que estabeleceu a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, o próximo compromisso de grande relevância para o mercado compreender as direções da economia ocorrerá na quinta-feira 29, na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). A finalidade será estabelecer as diretrizes da meta inflacionária, um tópico crucial para a política monetária e, neste caso, a influência do governo Lula é maior que a do Banco Central.

O conselho inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto. A reunião do colegiado marca o primeiro encontro de Campos Neto com Haddad após as relações entre as autoridades ficarem ainda mais estremecidas com a decisão da autarquia de manter a Selic nos 13,75% ao ano, sem indicar explicitamente um corte em agosto, como era amplamente esperado pelo governo e pelo mercado.

No momento, a meta de inflação fixada para 2024 e 2025 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Durante o encontro desta semana, o CMN terá a chance de revisar esse nível e também estabelecer a meta para 2026. No início de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a fazer inúmeras críticas ao patamar da meta, sugerindo elevações, mas o discurso esfriou posteriormente, cedendo lugar a mudanças mais estruturais.

Apesar dos ataques de Lula, o mercado espera que as metas para os próximos anos permaneçam, embora não descarte mudanças no horizonte de cumprimento. Em vez de alvos para os anos-calendário, que verificam as metas anualmente, haveria um objetivo contínuo ao longo do tempo, como acontece no Canadá, em países da Europa e nos Estados Unidos, e Haddad tem manifestado a intenção de implementar essa mudança. O mercado tem demonstrado apoio, pois a adoção de uma meta contínua pode trazer maior estabilidade e previsibilidade para a política monetária do país, possibilitando ajustes graduais e diminuindo a volatilidade nos mercados financeiros.

Adicionalmente, as projeções já indicam uma queda na inflação, com estimativas de 5,06% para este ano, 3,98% para o próximo ano e 3,8% para 2025 e 2026. Esses fatores aumentam a expectativa pela redução da taxa de juros. Se confirmadas essas mudanças e se a inflação continuar cedendo, o BC terá de enfrentar uma pressão maior do governo e do mercado para dar início ao corte. Por isso, a reunião do CMN desta semana tem o potencial de estabelecer não só a meta de inflação para os próximos anos, mas também a atitude do Banco Central nas próximas reuniões.