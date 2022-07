O fundo da China que pode salvar o minério brasileiro

Os preços do minério de ferro vinham caindo nos últimos meses com o cenário de desaceleração econômica global e uma possível recessão à vista. Mas, o dado industrial da China e a criação de um fundo estão animado o mercado e estimulado novas altas. Há quatro dias consecutivos o minério de ferro registra altas com a melhora das perspectivas no setor imobiliário do país.

A China planeja lançar um fundo imobiliários para apoiar cerca de 12 incorporadoras endividadas, no valor de até 44 bilhões de dólares. A notícia está animando os investidores e já reflete nos preços negociados nos últimos dias, que antes estavam pressionados para baixo com as perspectivas macroeconômicas negativas. “Além dos estímulos do governo chinês, o lucro industrial reverteu as perdas e registrou alta de quase 1% no mês, isso sinaliza um certo otimismo e anima o mercado”, diz Piter Carvalho, economista da Valor Investimentos.

O lucro industrial da China, divulgado nesta quarta-feira, subiu 0,8% após dois meses de queda. Mesmo com os últimos dados da China de recuperação no setor industrial e a retomada das atividades após o período de lockdown, o banco norte-americano Goldmna Sachs continua negativo em suas análises de perspectiva para a commodity. O banco cortou nesta semana o preço-alvo de 110 dólares para 85 dólares no prazo de seis meses, e prevê uma redução maior no prazo de três meses, para 70 dólares a tonelada.

A cotação do produto com teor de ferro de 62% — material de referência – acumulava alta de 32% no ano até abril, mas despencou com as paralisações na China para conter os novos casos de Covid-19 e também com as perspectivas de menor demanda em meio a um cenário contracionista global. A commodity chegou a superar 200 dólares a tonelada no ano passado, mas o preço já caiu pela metade, sendo negociado no patamar de 100 dólares, acumulando uma queda de 6% no ano. Nos últimos quatro dias, o minério voltou a negociar em alta, mas ainda distante do pico.

Devido a queda do valor do minério nos últimos três meses, a mineradora brasileira Vale teve um recuo no lucro. A companhia reportou um lucro de 3,26 bilhões de dólares, queda de 57% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A redução está atrelada ao menor preço da tonelada e também a menor demanda. Com resultados mais fracos, a produção também foi 1,2% menor, para 74,1 milhões de toneladas de minério de ferro. No semestre, a queda da produção é de 3,7%. A ajuda do governo chinês com a criação de um fundo pode se tornar peça fundamental para o minério brasileiro em um momento em que o mundo inteiro se encaminha para uma desaceleração.