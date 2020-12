O dólar em ciclo de desvalorização frente ao real

Mesmo com a interrupção do ciclo de altas do Ibovespa com a realização de lucros por parte dos investidores, o dólar comercial fechou em queda de 0,10% nesta segunda-feira, 7, valendo 5,1184 reais. A baixa foi motivada pelo anúncio do calendário de vacinação da população no estado de São Paulo a partir de janeiro e pelas sinalizações de que o governo defenderá uma agenda fiscalista. A queda teria sido ainda mais aguda, mas ela foi impactada após as notícias sobre a possibilidade de envio para o Senado da PEC Emergencial com a criação de despesas fora do teto de gastos.

Esse movimento de valorização do real foi na contramão do que ocorreu com o dólar no mercado internacional. O índice DXY, que mede a força da divisa americana em relação a uma cesta de moedas, principalmente o euro, fechou em alta de 0,18%. Por lá, pesou a aproximação de um Brexit sem acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, além do acirramento da guerra comercial entre os EUA e a China, e do aumento dos casos de contaminação no território americano.

O dia começou em alta para o Ibovespa, mas a bolsa fechou em queda de 0,14%, aos 113.590 pontos. “O índice chegou a superar os 114 mil pontos, mas caiu com os investidores colocando dinheiro no bolso depois das fortes altas”, diz Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos. As notícias sobre a possibilidade do furo do teto de gastos assustaram os investidores. Também impactou os ânimos o fato de o Supremo Tribunal Federal ter derrubado a possibilidade de os presidentes do Senado e da Câmara se reelegerem — o que abre a possibilidade da Câmara ter à frente um nome mais próximo ao governo, como o deputado Arthur Lira, do Progressistas, considerado atualmente a voz do centrão.