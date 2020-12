Brasileiros passaram a consumir mais músicas por streaming em 2020

A pandemia do novo coronavírus modificou vários hábitos dos brasileiros, e no mercado de músicas não poderia ser diferente. A internet passou a assumir um papel cada vez mais importante na vida das pessoas, uma vez que sair de casa se transformou num potencial risco de contágio de Covid-19. Prova dessa onipresença está na expansão do comércio eletrônico, que cresceu 47% no primeiro semestre de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019, segundo pesquisa da Ebit|Nielsen. Com a adaptação da população às transações online, os aplicativos de streaming de música devem fechar 2020 com mais receitas, seguindo a tendência de crescimento dos últimos anos. Um dos fatores que explica o bom momento do mercado é o aumento do envio de músicas por meio das distribuidoras e agregadoras. As estimativas da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI), apontam que o Brasil tem uma margem grande de crescimento no setor, podendo alcançar 70 milhões de assinantes, o que representaria um terço da população total.

“Dado que o Brasil terminou 2019 com 11,8 milhões de assinantes de serviços licenciados de streaming de música, isso deixa enorme espaço para crescimento”, diz Carols Mills. Segundo o estudo, durante a pandemia, foi observado um crescimento de até 30% em uploads diários. Boa parte desses envios se deu graças aos artistas independentes, uma vez que muitos deles ingressaram nos aplicativos nesse período, em vista que os shows e apresentações presenciais foram cancelados em virtude do vírus. “Esse nível de otimismo também foi uma surpresa para nós, mas acho que a maioria das gravadoras está confiante na sustentabilidade do crescimento do modelo de streaming a longo prazo. Aqui no Brasil, estamos longe da saturação do mercado de assinaturas”, projeta Mills.

A pesquisa da ABMI ainda constatou que 89% dos entrevistados estão otimistas com o futuro, enquanto as distribuidoras notaram ‘efeitos econômicos positivos’ em função da pandemia.

Desde 2017, a indústria musical brasileira vem registrando crescimento na casa dos dois dígitos. O ano de 2019 foi considerado um divisor de águas, quando a receita musical registrada no Brasil cresceu 13,1%, com um aumento de 23% na receita de streaming, segundo o Pró-Música Brasil. O streaming pago representou 3/4 das receitas registradas na país e espera-se que esse percentual siga em crescimento em 2020. Uma das estratégias de sucesso que atraíram novos clientes foi a crescente de promoções especiais de três meses gratuitos dos serviços premium, em que o usuário deve inserir um número de cartão de crédito para usufruir da plataforma. O serviço pode ser cancelado a qualquer momento pelo consumidor e sem custos, mas muitos decidem pagar para prolongar os benefícios. “As assinaturas e as receitas com anúncios em plataformas de áudio e vídeo têm sido o fator chave para explicar o desempenho nos três primeiros trimestres de 2020”, analisa Paulo Rosa, presidente da Pró-Música Brasil.

Em termos de popularidade dos serviços de streaming, o Amazon Music passou a Deezer no Brasil, se tornando o segundo maior aplicativo de músicas do país, atrás apenas do Spotify, que detém 61% do total de assinantes e ainda contribuiu com 45% de todo o faturamento da música brasileira em 2019. O Spotify Lite, lançado em julho de 2019 no país, também foi importante para o crescimento do setor, graças ao seu uso econômico de dados. Desde o lançamento, os brasileiros foram os que mais transmitiram música usando o Lite, entre todos os 37 mercados em que o aplicativo está disponível. “Embora a Covid-19 tenha atingido fortemente o Brasil, estamos confiantes de que a indústria musical não foi tão afetada quanto outros setores. Vemos as pessoas consumindo cada vez mais streaming de música”, conclui Mia Nygren, diretora executiva do Spotify para a América Latina.