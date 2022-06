O dilema econômico criado por…. Beyoncé

Para além do alto desempenho comercial e artístico, a cantora Beyoncé vem estimulando uma forte discussão econômica com a nova música Break My Soul. A letra da canção com acordes dos anos 90, intencionalmente ou não, remete a um dos principais movimentos registrados recentemente no mercado de trabalho dos Estados Unidos: o abandono em massa de empregos na busca por melhores salários e condições trabalhistas.

O Departamento do Trabalho nos EUA, por meio do Bureau of Labor Statistics (BLS), estima 11,4 milhões de vagas abertas até o final de abril deste ano. No mesmo período, o número de trabalhadores deixando seus empregos foi de 4,4 milhões, levemente abaixo do recorde de 4,5 milhões em novembro de 2021.

Como o Zeitgeist (espírito do tempo ou sinal dos tempos, na tradução livre) sobre a economia americana, a cantora mundialmente conhecida toca na ferida do problema. A palavra “emprego” (ou job, no original) aparece apenas três vezes na letra da música, porém, sempre acompanhada da ideia de abandono, superação e um novo começo.

A correlação ganhou força nas redes sociais, após o lançamento da canção em 20 de junho, quando pessoas começaram a alegar, de fato, o abandono de empregos. A letra da superstar inspirou e estimulou ainda mais o movimento “Quit-Toks”, iniciado no ano passado com pessoas se autodemitindo e divulgando o momento no TikTok.

Mercado aquecido

Para além das questões estruturais como a cultura das organizações, um dos indicadores estimulando as demissões em massa, especialmente em 2022, é o efeito inflacionário. A elevação dos preços na casa dos 8,6% nos Estados Unidos, maior índice em mais de 40 anos, prejudica o poder de compra da população. “Precisamos voltar à estabilidade de preços para que possamos ter um mercado de trabalho onde os salários das pessoas não sejam consumidos pela inflação”, disse Jerome H. Powell, durante evento público no final de abril.

O presidente do Federal Reserve – Banco Central dos EUA – já classificou o aquecimento no mercado de trabalho por lá como “insustentável”. Em outras palavras, a taxa de desemprego mantida em 3,6%, baixa histórica, não teria estabilidade de longo prazo. “É nosso trabalho levá-lo (mercado de trabalho) a um lugar melhor, onde a oferta e a demanda estejam mais próximas”, avaliou Powell. Em sua percepção, aliviar os níveis inflacionários – com aumento na taxa de juros – também garante uma forma mais “sustentável” de pleno emprego.