O desemprego nos Estados Unidos e a pressão ao Fed por mais juros

O Payroll, dados da criação de empregos mensal nos Estados Unidos, foi divulgado nessa sexta-feira, 7, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), e trouxe números positivos sobre a economia americana, porém negativos do ponto de vista da inflação e da pressão para Jerome Powell, presidente do Federal Reserve Bank, continuar a subir os juros para conter a alta de preços que atinge fortemente o país.

A economia continua bastante aquecida e em setembro foram criados 263 mil empregos, abaixo do mês anterior, quando surgiram 315 mil empregos, mas acima da expectativa dos economistas da Bloomberg, que estimaram 250 mil novos empregos. “Notavelmente os ganhos de emprego ocorreram no lazer e na hospitalidade e na área da saúde”, disse o BLS em nota. O índice de desemprego americano, por sua vez, caiu para 3,5%, atingindo novamente o patamar pré-pandemia. A queda ficou abaixo da estimativa dos economistas e também do número do mês anterior, ambos em 3,7%.

Já os ganhos médios por hora cresceram em setembro 0,3% em relação ao mês anterior, e 5% em relação ao ano anterior. Os números apontam uma desaceleração em relação aos dados de agosto, porém são historicamente elevados e continuam impulsionam o consumo das famílias, pressionando a inflação no país. “Será difícil conciliar uma queda mais sustentada da inflação com um mercado de trabalho ainda bastante aquecido. Os dados revelam que a demanda seguirá como um fator de pressão sobre os preços”, diz Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research.

Juros

Este Payroll é o último antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, a se realizar no início de novembro, portanto seus dados são fundamentais para a decisão do banco central americano, que considerará ainda os dados de inflação que serão divulgados até lá. De acordo com as sinalizações da última reunião e com os indicadores econômicos divulgados até agora, a expectativa é que haverá mais uma elevação de 0,75 ponto percentual e que o juros no país atingirá 3,75%.