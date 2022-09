O curioso cheque de R$12 milhões da candidata Soraya Thronicke

A campanha da senadora Soraya Thronicke, candidata à Presidência pelo União Brasil, destinou 12,5 milhões de reais para o CNPJ recém-criado sob nome fantasia D22 Comunicação Spe LTDA para a produção de programas para rádio, TV e vídeos para internet. A vultuosa quantia coloca a empresa na segunda posição no ranking de fornecedores, segundo o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a prestação de contas dos candidatos. Para se ter uma ordem de grandeza, gigantes como Facebook e Google, por exemplo, aparecem com arrecadações estimadas em 9,5 milhões de reais (desembolsados por 916 candidatos) e 4,2 milhões de reais (297 candidatos), respectivamente.

Mas quem é o dono ou a dona da D22? Já que não há qualquer portal específico da empresa na internet, VEJA pesquisou suas origens e obteve a informação de que a empresária Andrea Duraes Sader é a dona de 100% do capital social da agência. Além da D22, Sader é dona da produtora “D7 filme”, sediada em São Paulo, que produz peças publicitárias e projetos culturais, de marketing institucional e governamental, para todas as diferentes mídias. Em 2014, a D7 realizou a campanha em prol do então candidato à Presidência pelo PSDB, Aécio Neves.

Além do investimento da candidata do União Brasil, chama a atenção também o desembolso da campanha do ex-presidente Lula, que coloca sozinho a empresa M4 Comunicação e Propaganda LTDA na primeira posição do ranking de prestação de contas, com o emprego de 25,9 milhões de reais para a produção de campanhas publicitárias.