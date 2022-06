O bilionário que defende o home office e critica a visão de Elon Musk

O magnata Scott Farquhar, terceiro homem mais rico da Austrália, decidiu contrapor no Twitter a visão de Elon Musk sobre o home office. Nesta sexta, 3, o cofundador e CEO da Atlassian, fabricante de software de gerenciamento de projetos, ridicularizou a diretiva de Musk sobre a obrigatoriedade do trabalho presencial como algo “da década de 1950″. Em meados de 2020, a gigante do software dispensou os seus funcionários e anunciou que “nunca precisariam voltar ao escritório”.

Na última quarta, o CEO da Tesla havia defendido o teor de um e-mail que circulava no Twitter em seu nome, com exigências para quem deseja trabalhar remotamente. Em adição ao trabalho remoto, seria necessária – aos funcionários da empresa automotiva – uma jornada presencial mínima de trabalho com 40 horas semanais. Refutando essa visão, Farquhar menciona que “funcionários da Atlassian escolhem todos os dias onde e como querem trabalhar. Isso tem sido fundamental para o nosso crescimento contínuo (…) Este é o futuro de como vamos trabalhar. Sim, agora não é perfeito, mas temos que experimentar para acertar ”. Na mesma linha, ironiza: “Algum funcionário da Tesla está interessado?”.

Elon Musk entrou na discussão. Em resposta disse que os tweets do australiano ilustram “por que as recessões têm uma função vital de limpeza econômica”. Em outro momento, o futuro dono do Twitter avaliou como, em parte, positivo o potencial cenário de recessão nos EUA pois “algumas falências precisam acontecer”. O CEO da Tesla se referia às empresas fadadas ao fracasso, em sua avaliação. “O que tende a acontecer é que, se você tem um boom (econômico) que dura muito tempo, você obtém uma má alocação de capital – começa a chover dinheiro em tolos, basicamente”, mencionou.

Musk tem um histórico de enfrentar outros bilionários. Em 2021, por exemplo, ele postou uma imagem de uma medalha de 2º lugar em resposta a um tweet de Jeff Bezos comemorando o então sucesso da Amazon.

