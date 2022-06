O que Elon Musk pensa sobre o trabalho remoto

O homem mais rico do mundo está frustrado com o home office. Elon Musk, CEO da Tesla, defendeu o teor de um e-mail que circula no Twitter em seu nome, com críticas e exigências para quem deseja ou precisa trabalhar remotamente. Se as exigências não forem seguidas, os funcionários da companhia automotiva “deveriam fingir trabalhar em outro lugar”, disse Musk em um tuíte nesta quarta-feira, 1º, em resposta a um usuário que o questionou sobre o comunicado.

O e-mail, enviado na terça 31, traz uma fatídica advertência para os funcionários da Tesla: “trabalho remoto não é mais aceitável”. Para quem trabalhar neste modelo, uma jornada presencial – mínima de trabalho com 40 horas semanais – também deve ser adotada. No corpo do comunicado aos funcionários, é mencionada também a necessidade de trabalho no escritório principal da Tesla e “não em uma filial remota, desrelacionada aos deveres do ofício”.

Apesar de defender o teor do e-mail, em resposta a um usuário, o bilionário não falou se realmente encaminhou tal comunicado para os funcionários. Musk, que também comanda SpaceX, Starlink e está em processo para se tornar dono do Twitter , já fez comentários criticando o modelo home office, previamente. No começo de maio, o magnata disse que “nos Estados Unidos as pessoas estão tentando evitar ir ao trabalho”, enquanto na China “elas nem saem da fábrica”.