O balanço do ‘road show’ de Haddad em Nova York

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em Nova York para anunciar plano verde e se reunir com investidores. É a primeira vez que o Brasil oferece internacionalmente esse tipo de investimento. Ele integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e participa da semana do clima na cidade, um dos maiores eventos do mundo com foco no tema.

A equipe econômica já se reuniu com mais de 60 fundos de investimentos, em 36 eventos. “A receptividade é a melhor possível, porque esse recurso fica carimbado para financiar projetos sustentáveis, com taxas de juros mais convidativas”, disse Haddad a jornalistas, em Nova York.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil pode captar até 10 bilhões de reais com o pacote verde. Haddad evitou falar em valores. Segundo ele, o Tesouro vai julgar a conveniência de quanto e quando colocar esses títulos no mercado. “O Brasil tem condição de captar muito mais, porque temos a melhor matriz energética do mundo, com possibilidade de dobrar a produção de energia limpa em menos de 10 anos”, disse. “Quanto mais cedo colhermos os frutos dessa agenda, mais cedo a gente vai decolar”, prosseguiu.

Haddad fica na cidade até a próxima quarta-feira, 20. Neste período, tem reuniões com empresários, investidores, autoridades e acadêmicos. Ele participa ainda da agenda de Lula com o presidente dos EUA, Joe Biden. A maioria dos compromissos de Haddad está relacionada ao Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Um dos pontos mais esperados é o lançamento oficial da primeira emissão de dívida internacional sustentável do Brasil.

