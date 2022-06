O apetite do mercado pelos recursos do FGTS em ações da Eletrobras

Numa iniciativa na esteira da privatização da Eletrobras, o Tribunal de Contas da União (TCU) permitiu que trabalhadores com dinheiro no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, possam aportar parte dos montantes nas contas em ações da companhia de energia. O período para reserva dos papéis tem início nesta sexta-feira, 3, se encerrando na próxima quarta-feira, 8. Os interessados poderão fazer aportes de, no mínimo, 200 reais, até o máximo de 50% dos valores depositados no fundo. A venda de ações da empresa respeitará um teto estipulado pelo TCU de 6 bilhões de reais em ofertas de ações.