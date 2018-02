Nubank libera pagamento de boleto para conta que não cobra tarifa

O Nubank anunciou, nesta segunda-feira, que liberou uma modalidade de pagamento de boleto para clientes que possuem a NuCont – conta digital de cartão de crédito que não possui agência e não cobra tarifas. Segundo a empresa, além de poder pagar as faturas, será possível também fazer o pagamento de contas de luz, água, telefone e compras online diretamente pelo aplicativo.

A funcionalidade será disponibilizada gradativamente para todos os clientes que participam da fase de testes, afirmou o banco. Para acessá-la, os clientes devem utilizar o próprio aplicativo do Nubank.

Quem possui a NuConta pode, também, fazer depósitos via boleto. Esse recurso, segundo a empresa, foi implementado em janeiro devido a demanda dos clientes que sofriam com altas tarifas de TED de outros bancos. Com a nova funcionalidade, é possível fazer esses depósitos sem sofrer nenhuma cobrança por parte de outros bancos.