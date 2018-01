Nubank recebe autorização para operar como banco

O presidente Michel Temer autorizou o Nubank a ter uma operação bancária, dando mais autonomia para a fintech conhecida pelos cartões de crédito sem anuidade. Segundo publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira, “é do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até 100% no capital da instituição financeira a ser constituída pela Nu Holdings”.

Na prática, a decisão significa que a startup não mais precisará de parcerias com bancos no país para montar toda a estrutura de captação de recursos e oferta de crédito. Para isso, o Nubank poderá constituir um braço de negócio específico, a Nu Financeira.

A aprovação, pedida pelo Nubank há cerca de dois anos, é necessária porque, segundo a legislação brasileira uma instituição com capital estrangeiro depende de um decreto presidencial, processo que pode levar vários anos.

Embora seja uma empresa brasileira, o Nubank é controlado por uma holding sediada nas Ilhas Cayman. Empresas de capital de risco incluindo Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management e DST Global já investiram 179 milhões de dólares (573,3 milhões de reais) no Nubank desde 2013, o que avaliou a empresa como valendo 500 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais) no início de 2016.

“O governo está se abrindo, olhando com bons olhos a entrada de empresas inovadoras no setor financeiro”, disse o fundador e presidente-executivo do Nubank, David Velez.

Fintech

A fintech, que ganhou popularidade com seus cartões de crédito roxos isentos de anuidade, já emitiu mais de 3 milhões de cartões no Brasil desde que surgiu em 2014.

Desde então, o grupo vem ampliando seus leque de produtos, com objetivo de competir mais amplamente com as instituições financeiras tradicionais. Em outubro, o Nubank começou a oferecer contas digitais permitindo que os usuários façam transferências e paguem contas e investimento, fortalecendo seu desafio aos bancos tradicionais.

“A aprovação que recebemos agora era a última etapa que faltava para podermos constituir instituição financeira, processo que deve ser completado nos próximos seis meses”, explicou a Cristina Junqueira, cofundadora e vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Nubank. “Já temos algumas estruturas prontas como de ouvidoria e compliance; no segundo semestre a financeira deve estar operacional”, concluiu ela.