Banco do Brasil vai permitir transações pelo Messenger

O Banco do Brasil anunciou um novo serviço nesta quinta-feira que permite transações bancárias pelo Messenger do Facebook. Por enquanto, os serviços disponíveis serão a consulta de extrato da conta corrente e informações sobre cartão de crédito, como: fatura, solicitação de 2ª via e liberação para uso do plástico.

O projeto piloto será colocado em prática com cerca de 1.000 clientes e um grupo de funcionários. A iniciativa acaba com a necessidade de acessar a conta bancária pelo internet banking ou aplicativo. Após os testes, o Banco do Brasil deve disponibilizar a ferramenta para todos os clientes.

Um assistente virtual do banco irá tirar dúvidas dos clientes do banco diretamente pelo chat. Segundo a instituição financeira, a ideia é “prestar um atendimento completo, personalizado e que antecipe as necessidades dos clientes”.

Em agosto do ano passado, o Banco do Brasil já havia habilitado o Messenger para tirar as principais dúvidas dos clientes sobre sua conta ou serviços oferecidos pelo banco. Ao todo, foram mais de 500.000 interações com o assistente virtual, que representaram 70% dos atendimentos feitos pelo Banco do Brasil na rede social.