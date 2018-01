Novos vices da Caixa terão de passar por avaliação técnica

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que todos os futuros dirigentes da Caixa Econômica Federal terão de cumprir requisitos técnicos para assumir os cargos e obter o aval de todo o conselho de administração. Após denúncias do Ministério Público Federal (MPF), o presidente Michel Temer determinou o afastamento de quatro dos doze vice-presidentes do banco para que apresentem sua defesa.

“O novo estatuto da Caixa será aprovado na próxima sexta-feira e prevê que esses diretores também passem por uma nova avaliação. Já os quatro vices que foram afastados terão de apresentar suas defesas, também ao Conselho”, disse Meirelles.

Os quatro executivos são acusados de vazamento de informações privilegiadas para políticos sobre o andamento de pedidos de empréstimos e também de negociar cargo em uma estatal como moeda de troca para liberação de crédito.

Questionado se não seria um bom momento para que a Caixa reavaliasse sua estrutura e a necessidade de doze vice-presidências, o ministro disse que a prioridade era o afastamento dos quatro executivos acusados pelo Ministério Público e a aprovação de um novo estatuto, mas deixou aberta a possibilidade dessa discussão no futuro. “Em determinado momento a estrutura de comando poderá ser reavaliada pelo Conselho de Administração do banco.”

A Caixa divulgou nota informando que o presidente Gilberto Occhi assina nesta quarta-feira uma portaria para substituir por trinta dias os quatro executivos. “Após os 30 dias, caso haja necessidade, as designações passam a ser de competência do Conselho de Administração do banco”, diz o documento.