Novo recurso do WhatsApp deve reduzir mensagens inúteis em grupo

O WhatsApp testa uma nova função que permitirá que uma mensagem postada no grupo seja respondida de modo privado. As informações são do site WABetaInfo, que analisa versões ainda não lançadas do aplicativo em busca de novidades. Desse modo, será possível que uma conversa que não envolva todos os participantes de um grupo siga apenas entre os envolvidos nela.

Segundo o relato do site, a funcionalidade poderá ser acessada em meio às atuais opções de interação com mensagens – por exemplo, responder, encaminhar, ou apagar. O recurso foi encontrado na última semana em versões do WhatsApp para Windows Phone e Desktop. Posteriormente, em outra versão de testes, foi desabilitado, o que pode indicar que a funcionalidade ainda não está totalmente pronta. Não há registro, até o momento, da função em versões prévias para Android e iOS.

O WABetaInfo também detectou recentemente outras alterações nas funcionalidades de grupos, em versões ainda não lançadas de iOS e Android. Entre elas, estão a possibilidade do administrador de um grupo definir quem pode alterar o nome e a descrição, e também a impossibilidade de que o criador seja expulso.

Procurado pela reportagem de VEJA, o WhatsApp disse que não há posicionamento oficial sobre a atualização até o momento.