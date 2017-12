Recurso do Facebook conecta clientes a empresas pelo WhatsApp

O Facebook anunciou nesta quarta-feira um novo botão de mensagem em posts patrocinados para facilitar a comunicação entre pequenas empresas e consumidores. Ao clicar no recurso, os clientes entram em contato com o negócio diretamente pelo WhatsApp.

O botão vai estar disponível em anúncios no feed de notícias do usuário. Quando for direcionado ao WhatsApp, o cliente se depara com uma mensagem padrão, que pode ser editada e enviada para a empresa. O recurso é similar ao botão “enviar mensagem pelo Messenger”, já presente em propagandas no Facebook.

A novidade deve aumentar o número de pessoas que utilizam o aplicativo de mensagens para contatar os mais variados negócios – 42% dos usuários brasileiros já utilizaram o Whatsapp para comunicar-se com empresas, segundo pesquisa do Datafolha.

A opção de enviar mensagem pelo WhatsApp já está disponível globalmente, com exceção da Índia e União Europeia.