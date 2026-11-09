Nova regra do CNJ pode travar operações com precatórios no mercado de capitais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vota nesta terça-feira, 10, uma resolução que pode provocar uma mudança profunda no mercado de precatórios. Elaborada para reforçar a segurança das negociações de créditos judiciais e combater fraudes, a proposta ameaça atingir também operações de fundos de investimento e securitizadoras que utilizam esses ativos como lastro. A preocupação é que, ao ampliar as exigências de registro, comunicação e controle judicial, o órgão acabe inviabilizando parte das estruturas financeiras que hoje permitem aos credores antecipar o recebimento de valores devidos pelo poder público.

O ponto mais sensível está nos artigos 25 e 26 da minuta, obtida por VEJA. O texto cria a figura da transferência indireta do resultado econômico de créditos judiciais, enquadrando nessa categoria determinadas operações societárias e emissões de valores mobiliários vinculados ao recebimento de precatórios. Essas transações deverão ser comunicadas ao juízo ou tribunal competente, no prazo de quinze dias, e submetidas a registro eletrônico. A redação preocupa participantes do mercado de capitais, que enxergam o risco de exigências operacionais incompatíveis com a dinâmica de negociação de títulos e outros instrumentos financeiros.

A proposta também estabelece uma sequência de procedimentos para a cessão direta dos créditos, incluindo escritura pública, registro eletrônico em entidade autorizada pelo Banco Central, comunicação a uma central nacional e homologação judicial. As exigências alcançam sucessivas transferências de precatórios, embora o texto admita rotinas eletrônicas simplificadas em determinadas situações. Na avaliação de participantes do setor, o problema vai além do aumento de custos: a multiplicação das etapas pode comprometer a viabilidade econômica e operacional de negócios estruturados para captar recursos de investidores.

O endurecimento das regras ocorre em meio à preocupação das autoridades com fraudes, negociações duplicadas e operações envolvendo créditos judiciais de difícil recuperação. A minuta estabelece mecanismos de rastreamento da titularidade, identificação dos beneficiários econômicos e alertas para transações com deságios considerados atípicos. Também determina que intermediários recebam remuneração em valor fixo, proibindo comissões calculadas como percentual do crédito ou do preço negociado. São medidas que ampliam a fiscalização sobre um mercado que cresceu justamente pela capacidade de investidores privados assumirem o risco e a demora do recebimento de dívidas judiciais.

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O receio entre operadores é que as novas restrições acabem produzindo um efeito contrário ao pretendido. Com menos alternativas para financiar a aquisição de precatórios e um número menor de compradores, os credores podem enfrentar deságios ainda maiores para antecipar valores que, em muitos casos, aguardam há anos para receber. O desconto oferecido por investidores considera fatores como o prazo estimado de pagamento, a situação financeira do ente devedor e o custo do dinheiro. A redução da concorrência tende a enfraquecer o poder de negociação de quem precisa transformar o crédito judicial em recursos imediatos.

A resolução será analisada pelo plenário do CNJ como primeiro item da sessão marcada para as 10 horas desta terça-feira, sob relatoria da conselheira Andréa Cunha Esmeraldo. O texto ainda poderá sofrer alterações durante a deliberação. Pela minuta, a norma entrará em vigor trinta dias depois da publicação, enquanto parte das obrigações de registro eletrônico dependerá da implantação da nova infraestrutura nacional e de regulamentação conjunta com o Banco Central. A decisão poderá definir não apenas como os precatórios serão negociados, mas também quais participantes do mercado financeiro conseguirão continuar atuando nesse segmento.