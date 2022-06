No caminhão de novidades da Apple, a opção de apagar mensagens já enviadas

Nesta segunda-feira, 6, no primeiro dia da conferência global para desenvolvedores da Apple, a empresa do Vale do Silício apresentou uma lista de novidades que serão reveladas nos próximos dias. Os novos iPhones e MacBooks, principais produtos comercializados pela gigante tech, estão com visual, configurações e funcionalidades diferentes. Depois de perder o posto de empresa mais valiosa do mundo – com o setor de tecnologia sofrendo significativas perdas de valor de seus ações nos últimos meses -, os novos produtos da Apple buscam revitalizar a sua estratégia de atualizar continuamente as suas linhas e, com isso, estimular novas vendas.

O sistema operacional iOS 16 será a principal mudança nos iPhones. Em relação às telas de bloqueio, será possível personalizá-las com fotos, animações e diversos atalhos para facilitar o acesso aos aplicativos e ferramentas no celular, os widgets. Os usuários dos novos iPhones, inclusive, poderão criar telas de bloqueio para diferentes cenários; uma tela para funcionalidades só do trabalho e outra com atalhos para aplicativos apenas de uso pessoal, por exemplo. Para os novos aparelhos, também foi reformulando o sistema de mensagens, com a função de recuperar e até editar os textos depois de enviados. Há também uma nova funcionalidade de escrever mensagens alternando entre digitar texto e ditar comandos de voz.

Mas duas novas funcionalidades devem chamar especial atenção. A nova versão do sistema operacional iOS trará a possibilidade de montar bibliotecas de fotos em conjunto por várias pessoas, para ser compartilhada em família, e o aplicativo de comunicação iMessage terá a opção de editar e até “desenviar” mensagens, o que pode servir como referência para programas rivais.

Ainda para os celulares, foi também anunciada a possibilidade de uma versão digital das carteiras dos motoristas; um recurso de Safety Check, para gerenciar em tempo real as permissões de compartilhamentos de conteúdo e geolocalização; bem como um aplicativo de saúde com sensores para acompanhar exercícios e atividades dos usuários.

Computadores pessoais

Os MacBooks da Apple tiveram em 2020 uma grande virada de chave com o lançamento do processador próprio (M1) e, segundo a empresa Factset, o movimento ajudou a aumentar as vendas em 23% no ano passado. Nesta segunda-feira, a nova versão MacBook Air foi anunciada, com o chip M2. Mais fino e leve, a empresa também promete maior potência e bateria para até 18 horas para os computadores portáteis. Seu preço inicial sairá por aproximados 1.200 dólares, ou 13.300 reais no Brasil.

Diferentemente da última versão, o computador também tem mais diversidade de cores, incluindo cinza espacial, prata, ouro e azul escuro. O aparelho vai contar com uma entrada de carregamento MagSafe, compatível com carregadores mais rápidos (com até 67 W). O novo MacBook Air, com M2, chega no mercado em julho.

Continua após a publicidade