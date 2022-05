Apple deixa de ser a companhia mais valiosa do mundo

O setor de tecnologia acumula perdas e está entre os mais voláteis no contexto de desequilíbrio na economia global. Na última quarta-feira, 11, o valor de mercado da multinacional Apple caiu cerca de 5% e foi ultrapassado pela Saudi Aramco, companhia de petróleo e gás natural da Arábia Saudita. Segundo a FactSet, empresa de software e dados financeiros, a gigante da tecnologia fechou o dia com valor de 2.37 trilhões de dólares, enquanto a nova companhia mais valiosa do mundo atingiu a cifra aproximada de 2.43 trilhões de dólares.

A situação está longe de ser isolada. Na segunda-feira, ao considerar os últimos três pregões, as maiores empresas de tecnologia acumulavam perda de 1 trilhão de dólares, incluindo as gigantes Meta, Microsoft e Amazon. Com aversão ao risco e busca por maiores rentabilidades, os investidores apostam em áreas como o setor de alimentos e energia, em alta no mercado global. No ano de 2022, as ações da Saudi Aramco já subiram cerca de 27%, com o aumento dos preços do petróleo e gás natural.

Há mais de dois anos, com o início da pandemia, o setor de tecnologia foi o mais próspero. A Apple havia se tornado a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo em 2020, ultrapassando a Saudi Aramco, que agora retorna ao posto. Companhias como Zoom, Peloton e serviços de streaming também foram impulsionados pela pandemia. Com a proximidade de um nível de interação social e atividades presenciais pré-pandêmicas, o setor de tecnologia sofre significativas perdas de investimento.

Durante a semana, Peloto, marca fitness com exercícios e treinamentos físicos via streaming, anunciou a perda de 757 milhões nos três primeiros meses de 2022. No início de 2021 seu valor de mercado era de aproximadamente 47 bilhões de dólares, mais recentemente está em 4 bilhões de dólares. Na mesma tendência, o valor de mercado da Zoom, muito popular na pandemia, está em pouco menos de 26 bilhões de dólares, abaixo do seu valor pré-pandemia.