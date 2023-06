‘Ninguém está pensando no próprio umbigo’, diz Haddad sobre tributária

Com a reforma tributária, haverá mudança no peso dos impostos para cada setor da economia por causa do estabelecimento de uma alíquota geral para todos — estimada em 25%, uma das maiores do mundo. O agronegócio e o setor de serviços sinalizam aumento de carga tributária e um impacto sobre renda e emprego.

A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) calcula que, com uma alíquota de 25% para o futuro IVA, o aumento da carga tributária no setor de serviços ameaçaria 3,8 milhões de empregos. Além disso, a proposta pode gerar um aumento de carga tributária acima de 170% no setor de serviços e de 40% no comércio.

Dentro dessa alíquota geral, estados e municípios vão poder fixar alíquotas padrão, aplicando a todos os produtos e serviços. Hoje o PIS e Cofins, pro exemplo, têm alíquotas diferentes em dois principais tipos de tributação: 3,65% para o regime de lucro presumido (sem possibilidade de acumular créditos) e 9,25% para o regime de lucro real (com possibilidade de acumular créditos). Com a nova proposta, haverá também uma mudança no regime de cumulatividade, que incidem sobre PIS/Cofins. A tomada de crédito agora será sobre 25% do tributo, desde que o tomador de serviços seja pessoa jurídica. Hoje, quem arca com o peso dos impostos é quem contrata o serviço. O prometido é que o encargo pese agora sobre os ombros do prestador, que tomará crédito sobre o imposto assumido desde que o cliente seja uma empresa. Esse é o gargalo: a maior parte dos clientes do setor de serviços são pessoas comuns, o que não permitiria a tomada de crédito de acordo com o novo modelo.

Segundo Haddad, as manifestações setoriais fazem parte da tramitação da proposta. “Reta final de negociação complexa é todo mundo se manifestando, mas temos um colegiado representativo do povo e da federação, Câmara e Senado, e vamos ter conclusão do processo, estou muito confiante”, disse.

Tramitação

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou na semana passada que a entrega do substitutivo do relator buscava iniciar uma conversa sobre o debate federativo (destinação de recursos pela União para estados e municípios) e sobre questões setoriais (o peso dos tributos sobre cada setor da economia). A expectativa é que o texto seja votado no início de julho, antes do recesso legislativo.

Haddad avaliou que a reforma tributária vai representar um “salto de qualidade” para o país, com um “impacto na produtividade da economia extraordinário”.

Vai vencer o debate sobre insegurança jurídica que temos hoje, tanto para os contribuintes quanto para os gestores públicos. Vai pacificar a guerra fiscal que já produziu os piores resultados para a federação, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Eu penso que estamos às vésperas de uma oportunidade que há muito tempo se vê no Brasil”, afirmou.