Netshoes relata vazamento de dados de clientes aos EUA

A varejista online de produtos esportivos Netshoes informou ao órgão regulador de mercado americano que dados de clientes foram vazados. A empresa enviou um comunicado a respeito do incidente à Securities and Exchange Commission (SEC) nesta terça-feira . A companhia brasileira têm ações negociadas na Bolsa de Nova York.

O caso veio à tona em janeiro, quando o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendou que a empresa comunicasse a 1,9 milhão de cadastrados que seus dados tinham sido expostos na internet. No pedido, o promotor Frederico Meinberg disse se tratar de “um dos maiores incidentes de segurança já registrados no Brasil”.

Segundo o documento enviado pela Netshoes aos EUA, os dados que vazaram são informações de clientes, não bancários, e informa que não houve comprometimento dos sistemas da empresa.

A companhia também informa que foi alvo de extorsão de criminosos e que trabalha em conjunto com o Ministério Público brasileiro para avisar todos os afetados. A expectativa é de que o processo seja concluído em abril.

Procurada, empresa disse que não há fato novo em relação às divulgações anteriores, e que o informe à SEC é referente a protocolo sobre transparência. Afirma também que fez acordo com o MPDFT, na última quinta-feira, para entrar em contato, via telefone, com todos os clientes que tiveram dados vazados.