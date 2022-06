Na era Musk, apenas “excelentes funcionários” farão home office no Twitter

Sem rodeios, Elon Musk tratou dos temas mais polêmicos em reunião virtual com os funcionários do Twitter, nesta última quinta-feira, 16. O mantra da “liberdade de expressão” foi ressaltado, a possibilidade de demissão de parte do total de colaboradores, e, mais uma vez, o bilionário criticou o home office e defendeu o trabalho presencial.

O primeiro encontro geral com os funcionários ocorreu no contexto de turbulência. Desde o início do processo de aquisição da rede social, já houve revés ao acordo de 44 bilhões de dólares, incluindo ameaça de desistência. À equipe de Musk, a cúpula da companhia estava retardando a disponibilização de dados e mais detalhes sobre contas falsas no Twitter.

Na reunião desta quinta, com o acordo progredindo, Musk alertou os funcionários da rede social, como fez com o corpo de colaboradores da Tesla. Desta vez com expressões mais moderadas, o magnata disse que apenas “excelentes colaboradores” deveriam ter permissão para trabalhar remotamente. O trabalho no Twitter, em sua avaliação, exige a presença física dos funcionários. “Mesmo que alguém esteja trabalhando remotamente, eles precisam vir às vezes para conhecer seus colegas. Existe um golpe com o trabalho remoto, pois este reduz o esprit de corps [confiança da equipe na instituição e em suas metas]”, destacou.

Sobre a possibilidade de demissões, o bilionário falou do maior custo sobre a receita do Twitter, no momento, indicando para a saúde de uma parcela dos colaboradores ainda não levantada. Já no discurso da dita liberdade de expressão, o novo dono da rede social defendeu o espaço livre para as pessoas “dizerem coisas muito ultrajantes dentro da lei”. Musk expôs também alguns planos ambiciosos para a empresa, incluindo o aumento do total de usuários ativos na rede para 1 bilhão (atualmente são 229 milhões, segundo o último relatório), além do desejo de “recriar” no Twitter o modelo de superapp da Chin, como o WeChat.