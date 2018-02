Motoristas de SP desistem de participar de greve geral

O sindicato dos motoristas de São Paulo desistiu de aderir à greve geral convocada para segunda-feira pelas centrais sindicais. Outras entidades de representação, como a dos metroviários e a dos funcionários da CPTM, também não vão participar das paralisações. O protesto seria contra a votação da reforma da Previdência, que ficou sem data para ser analisada depois de o governo decidir intervir na área de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Com a desistência dos sindicatos de transporte, a greve geral perde força. Algumas entidades mantêm a orientação para que os trabalhadores paralisem suas atividades ou participem do ato na avenida Paulista, no centro de São Paulo, às 16 horas de segunda-feira. É o caso do sindicato dos bancários do ABC e das entidades que representam os professores de instituições particulares de São Paulo e do ABC.

Mesmo sem participar da manifestação, os metroviários vão aderir ao ato e distribuir uma carta-aberta no metrô contra a reforma da Previdência.

Até a tarde desta sexta-feira, quatro sindicatos ainda mantinham a paralisação das atividades. Confira:

Professores estaduais e municipais

Os professores das redes estaduais e municipais de São Paulo vão aderir à greve geral. Os professores estaduais vão se reunir às 16 horas do dia 19 na Avenida Paulista para protestar contra a reforma da Previdência.

Desde novembro, os professores das escolas municipais aprovaram paralisação contra a reforma da Previdência do governo Michel Temer (MDB) e do projeto de lei do Estado de São Paulo que institui novo valor máximo de aposentadoria para os futuros servidores da prefeitura. Os profissionais vão se manifestar em frente à prefeitura, no Viaduto do Chá, a partir das 14 horas.

Servidores municipais de São Paulo

Os servidores aprovaram adesão à paralisação. Durante o dia 19, os trabalhadores vão protestar às 13 horas em frente ao próprio sindicato. Os servidores também vão manifestar contra o prefeito João Doria (PSDB).

Metalúrgicos do ABC

Os metalúrgicos vão participar da greve geral do dia 19 de fevereiro, mas ainda não há atos confirmados.