Morre Ivo Tramontina, ex-presidente do grupo Tramontina

Morreu no início da tarde deste sábado Ivo Tramontina, ex-presidente do grupo Tramontina, aos 92 anos. Ele estava internado no hospital São Roque, na cidade de Carlos Barbosa (RS).

Ivo era filho dos fundadores da Tramontina, Valentin e Elisa, e entrou na empresa aos 23 anos de idade. Assumiu o controle do grupo em 1949, mas deixou o posto em 1992 ao dar lugar ao seu filho Clovis, agora presidente do conselho. Atualmente, Ivo atuava como diretor conselheiro da companhia. Ele era viúvo de Laura Maria, e pai de cinco filhos.

Criada em 1911, a empresa surgiu como uma pequena ferraria em Carlos Barbosa. Hoje, possui dez fábricas em três estados, e produz 18.000 itens, entre utensílios domésticos, ferramentas e materiais elétricos.