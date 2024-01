Ministro propõe criação de Agência Global de Biocombustíveis em Davos

Em reunião que aconteceu nesta quinta-feira, 17,, com autoridades de países que compõem a Aliança Global dos Biocombustíveis, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira propôs a criação de uma agência global que concentre os esforços para o fomento da adoção dos combustíveis renováveis na matriz energética mundial. Segundo o ministro, a presidência do Brasil no G20 irá reafirmar o potencial brasileiro na produção de biocombustíveis, se tornando palco para consolidá-los em todo o mundo.

O diretor da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, que participou do encontro, também reconheceu o comprometimento do governo brasileiro com o desenvolvimento do setor de biocombustíveis e a sua importância na promoção da descarbonização da matriz de transportes, com o etanol e biodiesel, além das possibilidades do biogás geração de energia elétrica e biometano.

Durante a reunião, Silveira apresentou aos demais integrantes da Aliança o Programa Combustível do Futuro, maior iniciativa de descarbonização da mobilidade do planeta. A proposta feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME) está em tramitação no Congresso Nacional e inclui a integração das políticas públicas de mobilidade e adoção da metodologia da análise do ciclo de vida do combustível do poço à roda. Também introduz o SAF e o diesel verde na matriz energética; cria o marco legal para atração de investimentos na captura e estocagem de CO²; e aumenta a mistura do etanol na gasolina para 30%.