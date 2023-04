Ministro do Trabalho confirma aumento da isenção do IR para R$ 2.640

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira, 28, que o governo irá subir a faixa de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) dos atuais 1.903,98 reais para 2.640 reais. De acordo com o ministro, a nova faixa deve entrar em vigor a partir do dia 1º de maio, junto com o novo valor do salário mínimo, de 1.320 reais.

A correção da tabela do Imposto de Renda, com uma isenção de até 5.000 reais, foi uma das promessas de campanha de Lula na disputa de 2022. O plano é fazer uma correção gradual na tabela e, segundo Marinho, essa correção começa já nesta próxima semana.

“Tem o compromisso do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar na tabela de Imposto de Renda [para] salário de até 5 mil reais. Como primeiro degrau desse compromisso, os salários de até 2.640 reais, a partir de 1º de maio, não terão retenção na folha de pagamento do Imposto de Renda”, disse o ministro durante evento no Palácio do Planalto de sanção do projeto de lei de reajuste dos salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas, em 9%. De acordo com o ministro, a medida terá validade após ato da Receita Federal.

Segundo Marinho, essa medida “ajudará muito” no poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente de quem recebe salários baixos. A última vez que a tabela do IR foi reajustada foi durante o governo de Dilma Rousseff. Na época, a faixa de isenção contemplava pessoas com renda de 2,4 salários-mínimos mensais. Atualmente, a faixa de isenção vai para quem recebe 1,5 salário-mínimo vigente. Com o novo reajuste do salário-mínimo, que aguarda uma medida provisória de Lula para começar a valer, a nova faixa de isenção, de 2.640 reais, será equivalente a dois salários-mínimos.