Minério de ferro impulsiona Vale e contrata nova alta do Ibovespa

O minério de ferro registrou alta forte em Dalian, na China, e ajuda a impulsionar as ações da Vale no pré-mercado em Nova York. Tudo mais constante, o Ibovespa abrirá em alta nesta terça-feira.

A subida da commodity foi de mais de 5%, para a faixa de 112 dólares a tonelada. Não é muito dado que o minério começou o ano na faixa dos 150 dólares por tonelada. A notícia, claro, é a recuperação, que vem acompanhada de uma valorização geral nas matérias-primas.

No pregão da segunda-feira, a Vale já havia subido mais de 5%. Nesta manhã, os papéis em Nova York ganham 1,36%. A valorização recente é ínfima ante o tombo de quase 20% no acumulado de 2024, mas pode ajudar a reverter a tendência negativa da bolsa brasileira.

O mesmo vale para a Petrobras, que começa o dia em alta de 1,34% em Nova York após a valorização de 1,39% na véspera. O petróleo tem alta modesta e vai consolidando o novo patamar acima dos 90 dólares por barril.

Bom para as nossas gigantes da bolsa, mas uma pegadinha para o mercado financeiro global. Uma alta nas commodities tende a ser transmitida rapidamente para a economia, com aumento da inflação. Isso justamente num momento em que os bancos centrais tentam entender se os preços continuarão a convergir para as metas e se há espaço para começar os cortes de juros no mundo rico. Os preços dos alimentos também têm registrado viés de alta.

De qualquer maneira, por ora, a notícia é boa para o Ibovespa e coloca a nossa bolsa em uma posição privilegiada em relação aos mercados globais. Em Nova York, os futuros dos principais índices começam o dia em leve baixa, mesmo sinal das bolsas europeias. A terça tem noticiário econômico fraco, com todas as apostas voltadas para a quarta-feira, quando serão divulgados dados de inflação. Na Europa, o foco está na quinta, quando o BCE divulga sua decisão de taxa de juros.

Agenda do dia

9h: IBGE publica pesquisa Industrial regional de fevereiro

9h: Campos Neto participa da Premiação Anual Top5 do BC

11h: Relatório de Perspectivas Econômicas do FMI