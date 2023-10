Microsoft vence último obstáculo para fechar compra da Activision Blizzard

Atualizado em 13 out 2023, 09h00 - Publicado em 13 out 2023, 08h57

A Justiça britânica deu aval para que a Microsoft siga com a compra da Activision Blizzard. Esse era o último passo regulatório a ser seguido antes da conclusão do maior acordo da história do setor de jogos eletrônicos, estimado em 69 bilhões de dólares — e que marca a entrada da empresa no mercado de games móveis (para celular), já que a Activison é dona da franquia Candy Crush. O acordo deve ser sacramentado em 18 de outubro.

Em abril deste ano, a Microsoft, dona do Xbox, anunciou a negociação, mas o acordo ficou em suspenso por meses já que esbarrou esbarrou nas preocupações dos reguladores antitruste globais, incluindo um veto inicial vindo justamente do Reino Unido. A Microsoft, porém, venceu uma contestação judicial na Comissão de Comércio dos Estados Unidos, autorizando o negócio, seguida pela União Europeia, que aprovou o acordo em maio. Restava apenas a liberação do Reino Unido, concedida nesta sexta-feira, 13.

“Agora ultrapassamos o último obstáculo regulatório para fechar esta aquisição, que acreditamos beneficiará os jogadores e a indústria de jogos em todo o mundo”, disse Brad Smith , vice-presidente e presidente da Microsoft.

Assim que o acordo for finalizado, a Microsoft supervisionará franquias famosas de jogos como Call of Duty e Diablo. O novo passo da Microsoft é mais um rumo a consolidação da empresa como um dos players mais importantes deste mercado. Atualmente, a empresa é a terceira no mercado de consoles, atrás da Sony e da Nintendo.

“A aprovação oficial do CMA é uma ótima notícia para o nosso futuro com a Microsoft e estamos ansiosos para fazer parte da equipe Xbox”, disse um porta-voz da Activision.

