Microsoft entra na onda de cortes das big techs e demitirá 10 mil

A onda de grandes cortes nas big techs chegou agora na Microsoft. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 18, a demissão de 10 mil funcionários em todo o mundo, o que equivale a 5% da força de trabalho da companhia. “ Esses são os tipos de escolhas difíceis que fizemos ao longo de nossos 47 anos de história para continuar sendo uma empresa importante neste setor que é implacável com quem não se adapta às mudanças de plataforma”, afirmou o CEO da empresa, Staya Nadella, em comunicado.

Segundo ele, o contexto socioeconômico global foi decisivo no plano. “Como vimos os clientes acelerarem seus gastos digitais durante a pandemia, agora os vemos otimizar seus gastos digitais para fazer mais com menos. Também estamos vendo organizações em todos os setores e geografias agindo com cautela, já que algumas partes do mundo estão em recessão e outras estão prevendo uma”, afirmou. O executivo também citou os avanços da inteligência artificial e as mudanças nas plataformas de computação. Pelos cortes e readequações, a empresa afirmou que gastará 1,2 bilhão no segundo trimestre.

A mudança no cenário das big techs tem ceifado empregos em tecnologia em todo mundo. A Amazon anunciou no início do ano que deverá ter um corte de até 18 mil postos, em um processo que se iniciou em novembro. Também no ano passado, Meta e Twitter fizeram milhares de cortes.

Ao final dos resultados do terceiro trimestre, Alphabet (dona do Google), Amazon, Meta (dona do Facebook) e Microsoft perderam cerca de 350 bilhões em valor de mercado.