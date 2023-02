Microsoft anuncia mudanças no buscador com robô mais poderoso que ChatGPT

Em meio a avanços de tecnologia de inteligência artificial, a Microsoft anunciou nesta terça-feira, 7, uma nova versão do Bing, funcionalidade de buscas da companhia, que vai usar um mecanismo de inteligência artificial mais poderoso que o ChatGPT, o robô de IA sensação do momento.

De acordo com a empresa, a nova versão do Bing e do Edge, navegador da companhia, serão desenvolvidos com base no ChatGPT, inteligência artificial (IA) da OpenAI, a tartup que criou o ChatGPT e recebeu investimentos da Microsoft. Em evento para a imprensa na sede de Redmond (EUA), a empresa afirmou que as novidades deverão “remodelar a web”. O CEO da empresa, Satya Nadella, cita que o novo buscador Bing tem uma função de “chat” que poderá responder a perguntas e conversar com o usuário com base em informações disponíveis na internet.

Segundo a Microsoft, a partir desta terça, os usuários poderão fazer um número limitado de consultas ao novo Bing pelo Edge e se inscrever para acesso completo. A nova versão do buscador promete respostas mais completas. O software consegue explicar ingredientes que podem substituir outros em receitas para torná-las vegetarianas, por exemplo, ou sugerir roteiros de viagens com lugares mais próximos de onde o usuário está.

Com o anúncio, a empresa espera buscar uma fatia de mercado maior na internet, que tem o Google como líder absoluto. Na véspera, o Google anunciou um novo modelo chamado de Bard que deverá auxiliar as buscas também com IA, rivalizando com o ChatGPT e, agora, com o novo modelo da Microsoft.

Segundo o CEO da Microsoft, metade das buscas diárias — aproximadamente 10 bilhões — não retornam resultados satisfatórios, principalmente em questões mais complexa. Para atender a demanda, o Bing utilizará um novo modelo de IA chamado “Prometheus”, baseado na tecnologia da OpenAI, e deverá trazer resultados mais relevantes aos usuários tendo em vista a conversação. “A IA mudará fundamentalmente todas as categorias de software, começando com a maior de todas — a pesquisa”, disse Nadella. O CEO cita os lançamentos como tencologias de “copiloto e bate-papo por IA para ajudar as pessoas a aproveitar melhor a pesquisa e a web”.

A Microsoft cita que as novidades vão “reinventar a pesquisa com IA” na web utilizando o último modelo de linguagem da OpenAI, o GPT 3.5. Utilizando a tecnologia no algoritmo principal de pesquisa da empresa, segundo a própria, o salto tecnológico chega a ser o maior em duas décadas.

