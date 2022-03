Mercado faz reversão e eleva estimativa de PIB pela primeira vez no ano

Pela primeira vez no ano, os especialistas do mercado aumentaram, mesmo que levemente, a projeção de crescimento para a economia brasileira. A estimativa do Produto Interno Bruto passou de 0,30% para 0,42% no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 7. Apesar do tímido avanço, as perspectivas inflacionárias continuam para cima, devendo encerrar o ano em 5,65%.

A alta dos preços continua a ser um dos principais pontos de preocupação da economia brasileira. No ano passado, a inflação voltou a ‘dar as caras’ em consequência dos reflexos gerados pela pandemia da Covid-19. Para ancorar as expectativas, o Banco Central adotou uma política contracionista, elevando a taxa básica de juros (Selic), de 2% para 10,75%. A estimativa é encerrar o ano no patamar de 12,25%.

Depois de dois anos caóticos com a Covid-19, agora o conflito no Leste Europeu adiciona mais um elemento preocupante para as economias globais. A guerra tem causado alta nos preços das commodities – em especial do petróleo –, gerando maiores pressões inflacionárias. Apesar do cenário devastador, o Brasil pode ter um alívio. O Brasil é um grande exportador de commodities e a alta dos preços deve beneficiar a balança comercial. Os economistas do mercado já começam a precificar esse efeito no crescimento econômico, elevando as estimativas – ainda tímidas – para o PIB. Além disso, apesar da inércia inflacionária, o fluxo exportador deve manter o real desvalorizado em relação ao dólar, ajudando a arrefecer alguns preços por aqui. As perspectivas para o câmbio cederam de 5,50 reais para 5,40 reais.